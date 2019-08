Leerlingenvervoer in Apeldoorn kent tot nu soepele start van schooljaar

Al jaren worden kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, met een busje van huis naar school gebracht, en aan het eind van de dag terug. Apeldoorn tuigde met andere gemeenten een paar jaar geleden een soort bedrijf op voor dat leerlingenvervoer (en ook een aantal andere vormen van bijzonder vervoer). Sinds de invoering van dat PlusOV in schooljaar 2016/2017 was het vaak mis. In beide jaren ging de start van het schooljaar gepaard met een berg problemen. Busjes die leerlingen van huis naar speciaal onderwijs moesten brengen en weer terug, kwamen te laat of helemaal niet, of reden onlogische routes. Vorig jaar besloot de gemeente Apeldoorn dat het welletjes was: ze kondigde aan wat betreft dit vervoer uit de gezamenlijke vervoerscentrale te stappen. En dus de regie weer in eigen hand te nemen. De gemeente heeft het nu rechtstreeks ondergebracht bij twee taxibedrijven (Willemsen-de Koning en, in principe tijdelijk, Witteveen).