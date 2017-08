Leerlingenvervoer PlusOV nog niet uit de problemen

,,Er wordt heel hard aan gewerkt, vergeleken met maandag is het dinsdag al een klein beetje beter gegaan. Met een aantal routes is het maandag niet goed gegaan, die zijn niet goed gereden. Ook zijn er een paar routes helemaal niet gereden, dat is niet normaal. Maar het lijkt iets beter te gaan'', zegt Noordam.

Klagen

Ouders klaagden deze week volop. Leerlingen werden niet opgehaald, te laat of zonder juiste begeleiding. Volgens Noordam zijn de problemen die er dit jaar zijn ontstaan, wezenlijk anders dan de problemen die het bedrijf een jaar geleden bij de start in Apeldoorn had. ,,Vorig jaar hebben we in het laatste weekeinde praktisch alle routes teruggetrokken en opnieuw gemaakt. Leerlingen waren toen bij cliënten van zorggroepen bij elkaar op de route gezet, maar dat hebben we op het laatste moment veranderd. Zo wisten de vervoersbedrijven ook pas heel laat welke routes ze moesten rijden.''

1500 extra reizigers

Dit jaar rijdt de vervoerscentrale niet alleen voor de gemeente Apeldoorn, maar voor alle gemeenten van de Stedendriehoek plus Hattem en Heerde. Dat betekent 1500 extra reizigers voor de vervoerscentrale. Volgens Noordam lagen de planningen er dit jaar wel op tijd, maar bleven er wijzigingen binnenkomen. ,,Die wijzigingen hebben we zoveel mogelijk doorgevoerd, maar dat levert weer een vertraging op. Zo zijn er instellingen die op andere tijdstippen beginnen, leerlingen die verhuisd zijn. Allemaal wijzigingen voor de routes die er waren.''

Wethouders Johan Kruithof (leerlingenvervoer) en Paul Blokhuis (zorg) laten weten teleurgesteld te zijn. ,,We vinden het heel erg vervelend voor de ouders en leerlingen. We dringen er bij de directeur op aan dit zo snel mogelijk op te lossen.'' Volgens Blokhuis is het nog te prematuur om in te grijpen. ,,Eerst moeten we helder hebben waar het precies aan schort.''