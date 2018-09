Legaal in plantenbak van GreenPee in Beekbergen plassen

Het is ronduit hilarisch. Diverse hoogwaardigheidsbekleders hebben amper de hoop uitgesproken dat wildplassers de weg naar het nieuwe openbare toilet weten te vinden of er duikt even verderop een wat onguur type op. Hij ritst zijn broek dicht, springt op de fiets en verdwijnt.

Blikken bier

Het is symptomatisch voor de problematiek in en rond het park aan de Papenberg in Beekbergen. Want zo gaat het hier heel vaak. Vooral als het mooi weer is. Dan hangen mannen die verderop in de instellingen verblijven er uren rond. Ze drinken goedkope blikken bier. Maar op een gegeven moment is het onvermijdelijke moment daar. Ze moeten piesen. Probleem is alleen dat ze hun volle blaas lukraak legen. ,,We hebben daar veel klachten over gehad vanuit de buurt'', vertelt Joop van der Meer.

Apart gebouwtje

Daarom is hij als voorzitter van de Dorpsraad Beekbergen en Lieren al jaren bezig met de komst van een openbaar toilet. Het liefste zou hij zien dat er in het hart van het dorp een apart gebouwtje komt waarin ook vrouwen hun behoefte kunnen doen. Zover is het nog niet. Voorlopig moeten de dorpelingen het met een tussenoplossing doen, de GreenPee.

Het is een bedenksel van Richard de Vries. De inwoner van Vlaardingen was er gistermiddag zelf bij toen zijn uitvinding door wethouder Wim Willems officieel in gebruik werd genomen. Die deed dat niet door het openbare toilet echt in te wijden. Hij liet het bij het doorknippen van een lintje dat voor de bijzondere creatie hing.

Hortensia

Want bijzonder is de GreenPee. Een combinatie van een urinoir en een plantenbak. Bovenop bloeien hortensia's, aan de voorkant zit een soort trechter waar je in kunt wateren. Tot dusver alleen in het Belgische Mechelen en op vier plekken in Amsterdam te zien. Vanaf nu dus ook in Beekbergen. De Vries: ,,Ik moet toegeven dat het wel even wennen is. In het begin vond ik het ook gek om er in te plassen. Maar het is een mooi, functioneel en duurzaam toilet. Er zit een mengsel van hennepvezel in. In combinatie met de urine zorgt dat voor de plantengroei.''

Wennen