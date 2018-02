Leger des Heils zoekt locatie voor zwerfjongeren

Het Leger des Heils is nog op zoek naar een locatie voor de tijdelijke opvang van jongeren in Apeldoorn. Er komen zes bedden waar jongeren zo'n tien weken terecht kunnen. In die periode wordt naar een passende vervolgplek gezocht. De gemeente kwam bij het Leger des Heils uit omdat zij naast een bed ook een dagprogramma verzorgt.

Marco Betman en Stijn Nijhof kijken uit naar de samenwerking. De hulpverleners die zwerfjongeren opzoeken zijn vaak de eerste contactpersonen voor jongeren die geen vaste plek meer hebben. Betman en Nijhof gaan actief de straat op, naar plekken waar dak- en thuisloze jongeren zich vaak begeven: in buurtcentra, leegstaande panden in de coffeeshop of op andere openbare plekken in de stad.

In auto slapen

,,Het gaat vaak om jongeren die 18 jaar geworden zijn en al een heel verleden in de zorg hebben'', legt Betman uit. ,,Zij hebben geen zin om weer een zorgtraject in te gaan en kiezen er voor om zelf de regie in handen te nemen. Ze slapen op steeds wisselende plekken, bij familie en vrienden. Of ze slapen in een auto, of in een leegstaand pand. Wij leggen dan contact met hen en dan is het goed dat we hen naar een goed bed kunnen verwijzen waar ze tot rust kunnen komen.''

Het Leger des Heils is nog in overleg met de gemeente om een plek voor de opvang te vinden. ,,Tot nu toe maken we gebruik van onze locaties De Maten en Ugchelen'', legt José Deuze-Dauphin namens het Leger des Heils uit. ,,De zoektocht naar een nieuwe geschikte locatie kost tijd omdat we dit goed willen doen. We streven naar een veilige, goed bereikbare en passende opvanglocatie.''

Verschillen

De leeftijd waar binnen de outreachende hulpverleners de helpen hand kunnen reiken is 18 tot en met 23 jaar. Wat Nijhof en Betman betreft gaat die leeftijd naar 27 jaar. ,,Bij het Jongerenloket kun je tot je 27ste terecht'', geeft Nijhof een voorbeeld. ,,Dat geldt ook voor Wonen met kansen. Het is gewoon raar dat zoveel dingen per leeftijd gaan, terwijl mensen veel van elkaar verschillen.''