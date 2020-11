Legertruck ramt lantaarnpalen en verkeersbord omver in Uddel

video Schrik zit erin bij pluimvee­hou­ders rond Terwolde: ‘Vogelgriep is een nachtmer­rie’

15 november ‘Een nachtmerrie’, ‘heftig’ met een ‘grote impact’. Eendenfokker William Keurhorst uit Terwolde zag zijn 20.000 eenden vrijdagavond geruimd worden nadat het besmettelijke vogelgriepvirus op zijn bedrijf was aangetroffen. De ondernemer weet even niet hoe het nu verder moet. ,,De stal zal wel een paar maanden leeg blijven, we zitten met grote vraagtekens.’’ Pluimveehouders in de buurt wachten in spanning af of hun dieren gespaard blijven.