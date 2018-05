Leiding geraakt bij graafwerkzaamheden

Hoog Soeren vreest overlast bij aanleg natuurbrug Asselsche Heide

12:03 De bouw van natuurbrug Asselsche Heide, over het spoor, gaat in juni van start. Inwoners van het nabijgelegen dorp Hoog Soeren hebben vooral vragen over mogelijke overlast en brandveiligheid, zo bleek woensdagavond bij een informatiebijeenkomst.