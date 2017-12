Leidingbreuk aan Sprengenweg in Apeldoorn

video Apeldoornse Jessie Maya verheugt zich op meet and greet

14:07 Jessie Maya kijkt uit naar vrijdag. De Apeldoornse YouTube-ster staat dan op het grote podium van het Marktplein. Tijdens een Serious Request is er een meet and greet met verschillende bekende YouTubers. ,,Geweldig dat ik ben gevraagd.''