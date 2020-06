Leisurelands keert terug naar de kern: ‘Eerst zorgen dat onze recreatiegebieden op orde zijn’

Rutten is de opvolger van Erik Droogh, die afgelopen september opeens van het toneel verdween. Vrij plotseling kwam een einde aan zijn twintig jaar lange bewind als directeur van Leisurelands, een bonte verzameling van recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg, waaronder Bussloo, Strand Horst, de Hambroekplas en het Heerderstrand. Waarom Droogh aan de kant is gezet, is nog altijd onduidelijk. Daar laten de betrokken partijen zich niet over uit.