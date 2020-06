Lekkende agente Samira M. (45) uit Apeldoorn werd verlinkt door haar zussen, na ontslag dreigt nu ook veroordeling

VIDEO Begrip voor elkaar is het sterkste wapen tegen racisme, vinden Ilse, Gerald en Licia Darnoud

3:00 Gerald Darnoud (54) zit met zijn vrouw Ilse (53) en dochter Licia (20) op een bankje in zijn tuin in Apeldoorn. Ze maken protestborden voor de demonstratie Peaceful Protest Black Lives Matter Apeldoorn, waar ze naar toe gaan. Want het is tijd voor verandering, tijd voor gelijkheid, zegt Gerald. ,,Maar het belangrijkste is dat er begrip komt.”