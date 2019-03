Lelijk eendje van binnenstad Apeldoorn mag potentie waarmaken

Is een van de meest rommelige straatjes van de Apeldoornse binnenstad straks een aantrekkelijk puzzelstuk van een completer centrum? Dat is wel de bedoeling van herinrichting van de Beekstraat. De weg (met onder meer het voormalig Leger des Heils-pand) gaat samen met de Marktstraat op de schop. Maandag begint het straatwerk, en dat moet een vliegwiel zijn voor meer moois.

Veel steen en geparkeerde auto’s, rommelige bestrating, panden die hier en daar wel wat opfrissing kunnen gebruiken. Een toerist in de Beekstraat kan zomaar het gevoel krijgen de verkeerde weg te zijn ingeslagen. Dat gaat veranderen. Het wordt strakker, moderner, auto-lozer én groener.

Bij de herinrichting van dit stuk binnenstad trok tot nu vooral de Marktstraat aandacht: daar komt een soort beekje te lopen, onder meer gevoed met regenwater. Maar de aansluitende Beekstraat doet ook mee. Die krijgt bestrating waarbij trottoirs en rijbaan fraai in elkaar overlopen, bovendien wordt een groter stuk autovrij.

Verrassend

Niet alleen de twee straten met aanliggende ondernemingen zullen profiteren van de metamorfose, maar de hele binnenstad. Want het voetgangersgebied wordt er verrassender en groter door. Ooit was winkelen in Apeldoorn voor velen een kwestie van de Hoofdstraat van begin tot eind aflopen - en weer terug. Zijstraten zijn een grotere rol gaan spelen en die ontwikkeling wil de gemeente Apeldoorn een volgende impuls geven.

Voortvarend

De potentie van dit gebied borrelde al enige tijd. Ondernemer Mike van Woudenberg kocht panden in de Marktstraat en begon vast met opknappen, vooruitlopend op die niet altijd voortvarende gemeente. Inderdaad heeft de aanpak langer op zich laten wachten, erkent gemeentelijk projectleider Arno klein Goldewijk. Maar met reden: waar ooit het doel was een economische impuls te geven, is het plan nu veel breder gemaakt. Zo is er veel aandacht voor, recreatie, groen en klimaatmaatregelen. ,,Alle lof’’, zegt Van Woudenberg nu over het uiteindelijke plan.

Vol terras

Enthousiast is ook een van zijn huurders: Aaron Post, die aan de Marktstraat horecazaak Rembrandt draait. Met een vol terras deze zonnige vrijdagmiddag; nu al een heel ander gezicht dan hoe de straat vorig jaar oogde. Post heeft er vertrouwen in dat ,,een mooie, strakke straat’’ nog meer mensen gaat aantrekken. ,,Dit is een kans er ’n heel tof iets van te maken. Ik heb er altijd van gedroomd achtjes te kunnen lopen in het centrum; het is geweldig daar zelf onderdeel van te zijn.’’

Superblij