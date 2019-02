Lening uit Gelders fonds voor funpark Zero55 in Apeldoorn

#hondenweer Waarschu­wing voor weekend vol windstoten: ‘Boswande­ling? Doe maar niet’

Dit weekend het bos in voor een frisse wandeling? Doe maar niet, zegt de Veluwse boswachter André Donker. Met voorspelde windstoten tot 90 kilometer per uur en verzwakte bomen door de gortdroge zomer kunnen er flinke takken of zelfs bomen naar beneden komen. ,,Gebruik je gezond verstand.''