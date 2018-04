Leren in de Apenheul: Wie vlooit de secretaresse?

Circus Bernardo puft uit in Apeldoorn

19 april Wie deze week in het Zuiderpark in Apeldoorn is geweest, heeft hem vast al zien staan: De rode circustent aan de Maasstraat is nauwelijks te missen. Afgelopen maandag is Circus Bernardo neergestreken in het park, maar de eerste show wordt zaterdag pas gegeven. Wat doen de circusleden deze week?