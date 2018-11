Lessen in liefde bij Apenheul

Reclame­vrij­stel­ling duwtje in rug voor starters in Twello centrum

12:07 Startende ondernemers in Twello centrum hoeven de eerste twaalf maanden geen reclamebelasting meer te betalen. Dit voorstel van Gemeente Belangen is maandagavond door de Voorster gemeenteraad aangenomen. De vrijstelling gaat in per 1 januari en geldt voor ondernemers die in het kernwinkelgebied een nieuwe zaak beginnen en daar dat jaar of het jaar ervoor geen andere winkel hebben bestierd.