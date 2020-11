Let op! KNMI waarschuwt voor dichte mist in Gelderland

Minder dicht

Bij de afrit Apeldoorn-Noord op de A50 is vanmiddag iets voor twee uur een ongeluk gebeurd waarbij een lantaarnpaal omver werd gereden. Een ambulance is opgeroepen, maar de bestuurder raakte niet gewond. Een deel van de afrit was korte tijd afgesloten. Het is onduidelijk of de dichte mist de oorzaak van het ongeluk was.