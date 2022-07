Letty was dringend op zoek naar een paarse opblaaskrokodil en dit is waarom

Oproep 1

Bas den Hollander uit Apeldoorn biedt een mooie verzameling artikelen aan over ons koningshuis. ‘Onder anderen kranten waarin staat dat onze koning is geboren, een leaflet over 25-jarig jubileum van Juliana, een stukje over de verliefde Beatrix in de tuin van Kasteel Drakensteyn en nog veel meer. Wie heeft interesse? jammer om het bij het oude papier te doen’.