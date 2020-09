Leven lacht Emely (47) weer toe nu ze nieuw huis in Apeldoorn heeft: ‘Ik durf voorzichtig weer vooruit te kijken’

De woonkamer staat vol met dozen, in de keuken staat het aanrecht vol met nog uit te pakken tassen. ,,Let niet op de troep’’, zegt Emely van Essen (47) terwijl ze door het huis loopt. Haar huis. Een nieuwe plek onder de zon, ze had er een paar maanden geleden niet van durven dromen. ,,Wel op gehoopt. Hoe donker het ook geweest is, hoop heb ik altijd gehouden. Met dank aan mijn drie kinderen.’’

Lieve buren

De afgelopen dagen heeft ze in haar nieuwe huis in de Apeldoornse woonwijk Kerschoten vooral geklust en schoongemaakt. ,,En kennisgemaakt met de buren. Heel lieve mensen, ik voel me echt welkom hier.’’ Deze zaterdag is dan de grote verhuizing. Haar vader is van de partij, familie en vrienden van haar kinderen helpen ook allemaal. ,,We hebben veel steun gehad. Van vrienden, van familie maar ook onbekende mensen die je een hart onder riem willen steken. Wat is dat belangrijk, de support van mensen als het leven even niet meezit.’’

Volledig scherm Het leven lacht Emely van Essen weer tegemoet nu ze een nieuw huis heeft in Apeldoorn. © Maarten Sprangh

Niet het enige urgente geval

Emely van Essen weet waarover ze het heeft. Er ligt een loodzware tijd achter haar. Na het faillissement van haar Apeldoornse bakkerij begin dit jaar, raakte de in Vaassen geboren Emely alles kwijt. Eerst haar werk en enkele maanden daarna moest ze ook haar huis in Wenum uit. Omdat ze zich nooit heeft ingeschreven voor woonruimte, dreigde ze deze zomer met haar drie kinderen op straat te belanden.

,,Nadat ik eind juni hoorde dat de verkoop definitief is heb ik mij in Apeldoorn ingeschreven en een urgentieverklaring aangevraagd. Dat betekent dat ik binnen vier maanden een passende woonruimte zou moeten krijgen. Maar ik ben niet het enige urgente geval in de stad.’’

Quote Als je het positief wil bekijken, dan is dit is een levensles’ Emely van Essen (47)

Ze neemt niemand iets kwalijk, hoogstens zichzelf. ,,Ik dacht dat het allemaal wel goed zou komen, dat het wel goed zat. Niet dus. Als je het positief wil bekijken, dan is dit is een levensles. Ik had mij veel eerder bij de gemeente moeten inschrijven als woningzoekende. Het is nooit in mij opgekomen om dat te doen. Maar ik adviseer het nu iedereen, helemaal in deze coronacrisis. Veel bedrijven gaan failliet, je kunt er ineens alleen voor komen te staan’’

Quote Die constante onzeker­heid over je toekomst, die sloopt je. Dat geeft zoveel stress’ Emely van Essen (47)

Vrienden hielpen haar, de afgelopen weken logeerde ze in hun vakantiehuisje in Emst. ,,Het was een tijdelijke oplossing, je mag daar niet permanent wonen. Het was heel fijn dat het kon. Maar de constante onzekerheid over je toekomst, die sloopt je. Dat geeft zoveel stress. Het bleef maar malen in mijn hoofd, ik heb zoveel nachten wakker gelegen. Toen ons dit huis werd aangeboden, was ik ook zo blij. En de kinderen ook. Twee van de drie zitten in Apeldoorn op school, dat is een heel eind fietsen vanuit Emst. Maar ze hebben het maar mooi gedaan, samen hebben we het gered. We zijn er heel hecht door geworden.’’

Een plekje samen

Terwijl haar vader naar poetsdoeken zoekt en de jongste dochter roept dat het tijd is voor een boterham, zegt ze: ,,Ik heb nog veel werk te verzetten hier in huis maar er is nu in elk geval rust. We hebben weer een plekje samen. Ik durf voorzichtig weer een beetje vooruit te kijken. Vanaf nu kan het alleen maar beter gaan.’’

De vlag uit

Een van de verhuizers vraagt waar de vlag naar toe moet. ,,Die moet uit’’, roept haar zoon spontaan. Een goed idee, vindt Emely van Essen. ,,De vlag kan uit, vanaf nu is het de blik vooruit. Dit is nieuw begin.’’

Volledig scherm De vlag kan uit! Emely van Essen is dolblij met haar nieuwe huis in Apeldoorn waar ze met haar drie kinderen gaat wonen. © Maarten Sprangh