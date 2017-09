Levensecht wandelen door bunker van Seyss-Inquart

De bunker aan de Loolaan in Apeldoorn was in de Tweede Wereldoorlog een van de schuilplaatsen van rijkscommissaris Seyss-Inquart, de hoogste nazi in Nederland. In de naastgelegen villa had Seyss-Inquart aan het eind van de oorlog zijn hoofdkwartier, toen in Den Haag de grond onder zijn voeten te warm werd.

Virtuele tour

CODA heeft in samenwerking met Erfgoed Gelderland en Stichting De Bunker van Seyss-Inquart een virtuele tour samengesteld door het rijskmonument. Op deze manier wordt de beladen plek toegankelijk gemaakt voor het onderwijs en belangstellenden. In CODA VR Lab wordt de bezoeker in Virtual Reality door een virtuele gids rondgeleid door de bunker zoals deze er in 1948 uitzag, toen deze werd opengesteld voor publiek.

Monument

Het is de eerste keer dat een bunker uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland is ontsloten via Virtual Reality. Door de bunker van Seyss-Inquart te vertalen naar Virtual Reality is het enige monument in Apeldoorn dat dateert uit de oorlogsperiode weer toegankelijk. Deze techniek brengt vergeten erfgoed, of erfgoed dat niet (meer) toegankelijk is, weer tot leven.

Schrijver Tom Hofland sprak de teksten in die via een koptelefoon tot de deelnemers aan de virtuele tour komen. De 26-jarige was dinsdag een van de eersten die de rondleiding mocht ervaren. ,,Dit is heel gaaf, ik wil best nog een keer'', aldus Hofland.