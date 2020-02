Levi (15) uit Apeldoorn is de beste FIFA-speler ter wereld

Webshop in gereed­schap failliet, maar waarom liggen er matrassen in het pand in Apeldoorn?

7:05 Valt er nog iets te halen voor de schuldeisers van de failliete webshop Gereedschapnederland.nl? Curator Bavo König tast voorlopig in het duister. Hij is naarstig op zoek naar informatie over het bankroet van het Apeldoornse bedrijf. In het bedrijfspand treft hij geen stellingen vol gereedschap aan, maar matrassen.