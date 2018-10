Lezers bepleiten fietsverbod op De Eglantier

PollHoe kan er toch gefietst worden op winkelcentrum De Eglantier, zonder dat het winkelend publiek daar last van heeft? Verschillende lezers droegen ideeën aan, nadat de Stentor deze vraag maandag stelde. De rode draad in de reacties: Schep duidelijkheid en stel een fietsverbod in.

De Eglantier bestrijkt een behoorlijk oppervlak. Omdat het voor veel fietsers een doorgaande route is, is er nooit een fietsverbod ingevoerd. Brommers en scooters mogen er niet rijden. Winkeliers onderzoeken met een verkeersdeskundige van de gemeente met welke maatregelen de veiligheid het meest gebaat is.

Als het aan Reggy Waanders ligt komt er toch een verbod op fietsen. ,,Met een uitzondering voor scootmobiels, maar deze bestuurders moeten zich houden aan de meest mogelijke lage snelheid. En wat belangrijk is, controle.'' Waanders doet daarbij een suggestie die ook voor brommer- en scooterrijders niet zou misstaan: ,,Straf hoeft niet per definitie te bestaan uit een geldboete. Geef een taakstraf om een dag andere overtreders aan te spreken op hun gevaarlijk rijgedrag. Dat helpt misschien beter.''

Irritatie

Harry van Ee ervaart dat het veel fietsers kwalijk wordt genomen wanneer zij iets doen wat gewoon mag: Fietsen. ,,Het gevolg is dat er irritatie ontstaat bij fietser en voetganger. Ja, ook irritatie bij de fietser, want voetgangers blijven 'expres' in de weg lopen, of spreken de fietser aan.'' Van Ee is daarom voor de invoering van een fietsverbod. ,,Schep voor iedereen duidelijkheid! Het winkelcentrum is niet zo groot, dus er omheen fietsen is niet onmogelijk.''

,,Fietsen in een voetgangerszone is geven en nemen'', geeft Wilma van de Water haar mening. ,,Je bent er als fietser te gast, dus pas je je rijgedrag aan. Net als in een woonerf. Mijn mening is wel: als je OP je fiets zit, ben je smaller dan wanneer je NAAST je fiets loopt! Dus als je langzaam fietst en rekening houdt met voetgangers, is dit best mogelijk. Kortom: gebruik als fietser je verstand!''

Grote mond

Voor één lezer is het feit dat er gefietst mag worden in het grootste winkelcentrum van De Maten de reden om elders te winkelen. ,,Wij ontwijken De Eglantier omdat het niet veilig is om er te lopen. Fietsers scheuren maar raak, vooral jongelui. Waarom niet gebruik maken van het fietspad buitenom? Als wij de jongelui hierop aanspreken krijgen we een grote mond.''

,,Het is een fijn winkelcentrum, maar ik voel mij daar vaak niet echt veilig als er weer een stel fietsers aan komt racen'', mailt iemand anders. ,,Ik loop er dus niet echt op mijn gemak te winkelen. Waarom geen fietsverbod, en dan even een stukje met de fiets aan de hand?''