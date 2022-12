Lezers over ‘fietsterreur’ in centrum van Apeldoorn: ‘Laat op groot bord kosten bekeuring zien’

Voorst trekt 40.000 euro uit om onderne­mers energiecri­sis door te helpen, maar is het genoeg?

Gratis energiescans, uitstel van belasting betalen en extra hulp bij subsidies en regelingen. Het is een greep uit het (voorlopige) maatregelenpakket van de gemeente Voorst om ondernemers door de energiecrisis te helpen. De gemeente trekt daarvoor 42.500 euro uit. Of het genoeg is? ,,Alles dat er in het werk wordt gezet, helpt in ieder geval.”

21 december