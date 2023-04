Lezers over schietincident tegen Apache: ‘Je kan toch door irritatie niet schieten op een scooter die herrie maakt?’

zaalvoetbal AGOVV Futsal pakt laatste strohalm met zege op hekkenslui­ter Den Haag

In een wedstrijd van buigen of barsten bogen de zaalvoetballers van AGOVV wel, maar barstten ze niet tegen ZVV Den Haag. In sporthal Mheenpark speelden de Apeldoorners de rodelantaarndrager pas in de slotminuten naar een 5-2 nederlaag. Een cruciale zege, die het geloof op verlenging van het eredivisieschap weer wat doet toenemen.