Lezers over voorrang LHBTIQ+’ers en immigranten bij vacatures gemeente Apeldoorn: ‘Discriminatie!’

LezersreactiesOf lezers van de Stentor ook vinden dat lesbiennes, transgenders, mensen met een beperking of niet-westerse immigranten een streepje voor verdienen bij sollicitaties? Niet echt, als we afgaan op reacties van onze lezers op dit voornemen van de gemeente Apeldoorn. De stroom aan cynische Facebookreacties op dit nieuws wordt zelden onderbroken door een goedkeuring. Algehele teneur: diepe verontwaardiging.

Sonja van Zeist - Dit is ook discriminatie. Als je dus geen etiketje hebt, pis je naast de pot.

Erwin Brouwers - Ik heb mijn geaardheid niet in m’n CV staan. Blijkbaar moet LinkedIn er een veld bij maken. Maar hoe werkt dat bij een sollicitatie? Moet je dat bewijzen? Of geloven ze je gewoon als je zegt dat je lesbisch bent, maar pas recentelijk dat ontdekt hebt en nog vast zit in een heteroseksueel huwelijk? Oh, en bij raadsverkiezingen graag geslacht, geaardheid en etnische achtergrond vermelden zodat we bewuste keuzes kunnen maken voor een inclusieve vertegenwoordiging.

Anita Dikken - Voortaan dus op je cv vermelden: ‘Ik ben een enthousiaste lesbienne en een echte teamplayer’. Waardeloos.

Marleen Hofman - ‘Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van geslacht of godsdienst’, aldus de website van de rijksoverheid. Volgens mij is dit toch echt een vorm van discriminatie en moet personeel aangenomen worden op basis van kwaliteiten en geschiktheid en niet seksuele voorkeur of geslacht.

Don Maarten - Dit heet voortrekken en valt onder discriminatie. Ik vind het verder prima, maar het is allemaal zo hypocriet als de pest. Mensen moeten aangenomen worden op motivatie kwaliteiten. Etniciteit of geaardheid moet daar geen rol in spelen. Ook niet in ‘positieve’ zin. Het blijft een vorm van onderscheid maken. De vraag is ook of ‘met de tijd meegaan’ iets positiefs is. De huidige tijdgeest draait vooral om het gecontinueerd door de strot douwen van allerlei onbenulligheden die agenda’s dienen van kwaadaardigen.

Ook de antwoorden op onze poll over dit onderwerp lieten tot woensdag zien dat u het duidelijk oneens bent met de gemeente Apeldoorn om LHBTIQ+’ers voorrang te geven bij gelijke geschiktheid tijdens een sollicitatieprocedure:

Poll Gemeentes moeten LHBTIQ+'ers voorrang geven bij vacatures Ja, zo wordt de gemeente een betere afspiegeling van de samenleving (4%)

Nee, de gemeente moet puur op kwaliteit selecteren (94%)

Ik twijfel hierover (1%)

Seksuele voorkeur

Mark de Kock - Leuk, krijg je gelijk bij binnenkomst een etiket van je collega’s. ,,Die is niet aangenomen vanwege competenties, maar vanwege zijn/haar seksuele voorkeur.”

Gert Veldhuis - Kijk, en dat mag nu volgens de wet niet! In Artikel 1 van de grondwet staat dat iedereen in gelijke situaties ook gelijk behandeld moeten worden anders maakt men zich schuldig aan discriminatie! Goed bezig, gemeente Apeldoorn!

Harjo Schuite - Dit is dus overduidelijk een vorm van ‘positieve’ discriminatie. Wat is er mis met gewoon geschikt zijn ongeacht ras, huidskleur, geslacht en seksuele voorkeur?

Jacqueline Hooiveld - Hoe toets je in een sollicitatie of iemand lesbisch (of transgender) is?! Check op je seksleven? Alsof je daar als werkgever ook maar iets mee te maken hebt.

Anneke van Geenhuizen-Jagersma - Hoe verzinnen ze het, is niet te geloven. Ze willen Apeldoorn op de kaart zetten.

Erik Kanis - Dit is toch vreemd. Deze gemeenschap vecht al jaren voor gelijkheid. Nu vallen zij onder de categorie mensen met een beperking of allochtoon. Nou, dan heb je het bereikt hoor!

