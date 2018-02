Lezing kardinaal Eijk over medische ethiek

Het thema van de lezing is bijzonder actueel. Zowel op politieke niveau als maatschappelijk speelt landelijk een discussie over het beëindigen van levens, bijvoorbeeld bij een zogenoemd voltooid leven. En recent is de donorwet aangenomen die regelt dat alle Nederlanders vanaf 18 jaar in principe orgaandonor zijn.

De kardinaal gaat in op dergelijke actuele onderwerpen die te maken hebben met 'het levensbegin en het levenseinde'. Hij spreekt op verzoek van de pastoraatsgroep van de Emmaüsparochie; de katholieke gemeenschap in Apeldoorn. Eijk benadert de medische ontwikkelingen en politieke keuzes in dat verband vanuit de kernwaarden van het katholieke geloof. Vanuit alle hoeken is dat vertrouwde materie voor Eijk. Hij rondde een studie geneeskunde af, en later een studie medische ethiek. Eijk promoveerde tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift over euthanasie, en haalde ook een doctoraat in de filosofie met een proefschrift over genetische manipulatie.