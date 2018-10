Lia Bosch uit Apeldoorn verdedigt haar nationale titel klaverjassen

Het was puur toeval, zegt Lia Bosch (54). Samen met haar kaartmaat Marco Jonker had ze niets in de agenda staan. En dus schreef de Apeldoornse zich vorig jaar in voor het NK klaverjassen. Om uiteindelijk als winnaar weer naar buiten te gaan.

,,Met een stel andere enthousiastelingen kaarten we iedere dinsdagavond in Café de Flierefluiter”, legt Bosch uit. ,,We beginnen om acht uur en het is altijd erg gezellig. Het groepje deelnemers wordt ook steeds groter.”

Daar in de kroeg is de kans groot om met een Nederlands kampioen aan tafel te zitten. ,,Natuurlijk kregen Marco en ik vorig jaar goede kaarten”, blijft Bosch bescheiden. ,,Maar door goed op te letten, kun je toch verschil maken. Welke kaarten zitten nog in het spel? Wie heeft nog wat? Daar kun je gaande het spel een goede inschatting op maken.”

Enthousiast

Bosch en Jonker hebben zich deze week weer aangemeld. ,,We willen onze titel natuurlijk wel verdedigen. Er zijn meer kaarters die vanuit De Flierefluiter mee gaan doen. We hebben ze enthousiast gemaakt. Het is gewoon een leuk toernooi.”