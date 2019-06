Lian serveert pancakes en uitsmijters bij Brownies&downieS in Apeldoorn

Lian is één van de twee ‘kanjers’ zoals de eigenaressen ze noemen, oftewel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die een baan hebben bij de Apeldoornse vestiging van dit concept. De zussen Noëlle Broekhof en Moniek ter Beke besloten deze zaak te openen aan de Hoofdstraat 51 in Apeldoorn, terwijl ze zelf uit de buurt van Raalte komen. ,,Moniek heeft een dochter met het syndroom van Down en was al heel lang aan het brainstormen om iets te gaan doen, zoals het opzetten van een zorgboerderij of een Thomashuis’', legt Noëlle uit. ,,Toen ik zag langskomen dat ze iemand zochten voor het starten van Brownies&downieS Apeldoorn, grapte ik of dat niet iets voor ons was. Maar dat grapje eindigde al snel in serieuze gesprekken met onze omgeving om te kijken of het kon. En al snel kwam de conclusie: we doen het gewoon.’'