Liander neemt enorm distributiecentrum in Apeldoorn-Noord in gebruik; alle materiaal ligt nu binnen

Slim en efficiënt organiseren

Marlies Visser, COO bij moederbedrijf Alliander, is blij dat het nieuwe distributiecentrum in gebruik is genomen. ,,Vanuit dit distributiecentrum kunnen wij nog beter uitvoering geven aan onze rol in de energietransitie’’, zegt Visser. ,,Logistiek is daarbij veel meer dan alleen het transport van de ene naar de andere locatie. Het gaat om slim en efficiënt organiseren, plannen en uitvoeren van het logistieke proces, zodat alle materialen op tijd en op de juiste plaats in ons werkgebied aankomen. Een belangrijke voorwaarde gezien de strakke planning van de vele werkzaamheden die plaatsvinden aan onze energienetten.”