Liander test robothond Spot in Apeldoorn: ‘Hij heeft geen koffie of salaris nodig’

met videoDeur door, om het hoekje kijken, met de achterpoten vegen in het grind en zelfs dansen. Spot is niet de standaard werknemer van netbeheerder Liander. De mechanische kracht die deze dinsdag rondscharrelt op het transformatorstation in Apeldoorn is een robothond genaamd Spot. ,,We testen of hij goed naar ons luistert.’’