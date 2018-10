Gevonden lichaam bij korfbalvereniging Apeldoorn is van 75-jarige man

Locatie 'waterfa­briek' in Wilp-Achterhoek medio 2019 bekend

11:12 De 'waterzuivering van de toekomst' komt bij afvalverwerker Attero of bij plantenveredelaar Schoneveld Breeding in Wilp-Achterhoek. Voor de tweede locatie is Waterschap Vallei en Veluwe afhankelijk van de provincie. Die moet hiervoor de bestemmingsplanmogelijkheden verruimen. Provinciale Staten beslissen hier op 18 december over.