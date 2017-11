Lichaam in schuur Apeldoorn blijkt van 24-jarige bewoner

De politie trekt in de verklaring, die ze na de dood heeft uitgeven, in twijfel of het om een misdrijf gaat. ,,Op dit moment hebben we de doodsoorzaak van de man nog niet kunnen vaststellen. Daar is meer onderzoek voor nodig. We verwachten hier vandaag nog geen uitsluitsel over te kunnen geven. Daardoor kunnen we dus ook niet zeggen of er sprake is van een misdrijf."