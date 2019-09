Licht hartinfarct waarnemend burgemeester Apeldoorn

Aanleg glasvezel begonnen in Apel­doorn-Zuid

15:46 In Apeldoorn-Zuid is begonnen met de aanleg van glasvezel. KPN voorziet in de komende maanden in dit stadsdeel meer dan 13.000 huishoudens van snel internet. De eerste straten waar deze week kabels in de grond gaan zijn de Buizerdweg en de Ravenweg.