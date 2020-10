Licht op Herinnering wil nog steeds troost, inspiratie en hoop bieden in Apeldoorn, maar nu digitaal

Licht op Herinnering, de jaarlijkse herdenkingsdag in Apeldoorn, wordt dit jaar op 4 november gehouden. Digitaal deze keer, een fysieke bijeenkomst zit er door de coronacrisis niet in. Marieke Nuijten-Schut is een van de bestuursleden.