Lichte daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nog geen reden tot juichen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in deze regio is de afgelopen twee dagen licht gedaald. De druk op het personeel is echter nog steeds groot en de daling is nog geen enkele reden tot optimisme. ,,Hier zijn nog lang geen conclusies aan te verbinden.”

Dat zegt woordvoerder Gerben Hart van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Het aantal coronapatiënten daalde in Zwolle van 71 naar 57. Er liggen daar nu 16 zieken op de intensive care en dat is 5 meer dan een week geleden. ,,De daling geeft nu enige verlichting, maar we verwachten begin januari nog steeds een piek.”

In de Gelre-ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen liggen nu 49 corona-patiënten, 2 minder dan woensdag. Het St. Jansdal in Harderwijk heeft nu nog 26 corona-zieken, 11 minder dan vorige week.

Gespannen

Het aantal zieken ligt nog steeds ruim boven dat van de vorige piek in de tweede golf begin november. De IC's liggen nog steeds overvol en de situatie is gespannen. ,,De druk blijft enorm hoog en het vinden van voldoende personeel om iedereen te helpen is nog steeds onze grootste zorg", zegt woordvoerder Hart van Isala.

Isala nam al maatregelen om de coronazorg voor de komende weken op peil te houden. In Meppel zijn de operatiekamers net als tijdens de eerste coronagolf gesloten en personeel is naar Zwolle verplaatst.

Uitdaging

,,Genoeg mensen vinden blijft de grootste uitdaging”, zegt Hart. Operaties die kunnen wachten worden uitgesteld. De complexe en urgente operaties kan het ziekenhuis nog steeds uitvoeren. ,,We kijken met spanning uit naar de komende dagen.”

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in deze regio (Saxenburgh in Hardenberg ontbreekt omdat dit ziekenhuis geen cijfers verstrekt)

