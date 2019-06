Lichte zenuwen bij Apeldoornse dj Julian Jordan voor optreden voor ‘eigen publiek’ op Drakenbootfestival

Man (24) uit Klarenbeek bedreigt medebewo­ner met steekwa­pens: politie vindt zwaarden, kruisboog en handgra­naat

13:09 Een 24-jarige man uit Klarenbeek is gisteren opgepakt. Hij zou een medebewoner van een pand in Klarenbeek bedreigd hebben met steekwapens. Na onderzoek troffen agenten in zijn woning verboden wapens en munitie aan.