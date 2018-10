Lidl-plan voor verpauperende Karwei in Apeldoorn-West

Video Graffiti-van­daal in Apeldoorn: wie stopt El Poncho?

6:00 Wie stopt El Poncho? In Apeldoorn is er al jaren veel graffiti onder de naam El Poncho te vinden, maar de laatste weken komt daar alleen maar meer bij. Onder de noemer El Poncho Again duiken er nieuwe tags op. Wie gaat er schuil achter deze graffiti's?