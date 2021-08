Lied verongelukte parachutist Berend Hamer boven water

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Bescheiden opleving nieuwe coronage­val­len in Oost-Nederland, meerdere plaatsen kleuren rood

12 augustus Het aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag licht gestegen in Oost-Nederland. Van een grote uitschieter is geen sprake, het gaat om een kleine opleving. Wel is het opvallend dat meerdere gemeenten vandaag rood kleuren, dat is sinds afgelopen zondag niet meer gebeurd.