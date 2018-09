Lierenaren komen in opstand tegen nieuwbouwproject

Apeldoorn praat vanavond met gebruikers over PlusOV, gemeente Voorst heeft knoop al doorgehakt en wil door

9:50 Hoewel Apeldoorn nog volop inventariseert en discussieert over de toekomst van PlusOV, is bij het college van Voorst de kogel al door de kerk. De gemeente wil, ondanks de vele problemen, door met de regionale vervoerscentrale. Voor 1 november moet alle negen deelnemende gemeenten beslissen of ze doorgaan met PlusOV of niet.