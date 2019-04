Lies (46) uit Apeldoorn is gefascineerd door de wolf en maakt documentaire

,,Ik ben vooral op de fascinatie gaan zitten. Ik heb veel mensen gesproken die Nederland verlieten omdat ze in de ban waren van de wolven’’, legt de Apeldoornse uit. Ze is twee keer naar Canada afgereisd, maar helaas bleven de Canadese wolven bij haar uit de buurt. ,,We hebben wel sporen gezien. Dat ze er waren, is dan op dat moment ook genoeg.’’ Ook later in Zweden blijkt het filmen van wolven een lastige opgave, maar dit keer heeft ze meer geluk. ,,Ik ben ze wel tegengekomen, maar het was anders dan ik dacht. Het was geen ontmoeting, hij liep gewoon langs. Later besefte ik pas dat dat eigenlijk het mooiste compliment is: de wolf vond het prima dat ik er was.’’ Voor Geluk is het genoeg om te weten dat de wolven in de buurt zijn, ook al laten ze zich niet zien. ,,Het gevoel is mooi, als je de sporen ziet. Ze lopen op mijn pad’’, vertelt ze. ,,Ook hier in Nederland merk je dat het bos verandert. De biggen zijn alerter, de edelherten verspreiden zich meer... Dat is de impact van de wolf.’’