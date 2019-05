Lies uit Apeldoorn haalt 15.000 euro op voor ‘laatste loodjes’ wolven documentaire

Fascinatie

Geluk was vanaf het moment dat de eerste wolf in Nederland gespot was, gefascineerd door het dier: ,,Ik vroeg mezelf echt af waarom het zo’n gedoe was, toen de wolf in Nederland gezien was.’’ Ze besloot meer onderzoek te doen naar de wolf en belandde uiteindelijk in Canada: de basis voor de documentaire was gelegd. De rode draad in de documentaire is haar eigen fascinatie voor de wolf. ,,Het is zo interessant. Aan de ene kant is de wolf heel lief. Hij heeft veel liefde en zorgzaamheid voor de roedel. Maar aan de andere kant zit een woestheid.’’