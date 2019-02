Liever activiteiten in de buurt dan grote evenementen. En: Paul Blokhuis favoriet als burgemeester Apeldoorn

video Hoe kogelslin­ge­raar Frank zijn spieren kwijtraak­te maar zijn sporthart toch weer ging kloppen

24 februari Het is 27 juli 1999 als er een ferme kreet klinkt over sportpark Orderbos bij AV’34 in Apeldoorn. De harde schreeuw komt diep uit de vezels van kogelslingeraar Frank van den Dool, die het Nederlands record verbetert. Een ongeluk in 2014 verandert zijn leven drastisch, maar sinds een half jaar klopt zijn sporthart weer.