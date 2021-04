Ligbed of jacuzzi uitzoeken? Dat kan nu met videobellen in dit megatuincentrum in Uddel

Het contrast is groot in de showroom. Normaal gesproken is het in deze periode een drukte van belang. Lopen vierhonderd bezoekers kriskras door elkaar; van de tuinmeubelen via de barbecues naar de jaccuzi's en de overkappingen. Nu? Is het uitgestorven in de 35.000 vierkante meter grote kas - circa vijf voetbalvelden - in het hart van de Veluwe.