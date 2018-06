Ligt daar een lijk of een pop? Met een drone weet de politie het in tien minuten

Aangesto­ken autobrand in Apeldoorn, buurman voorkomt erger

8:59 Aan de Eekschillersdreef in Apeldoorn is dinsdagmorgen rond 04.30 uur brand gesticht bij een auto. Een papiercontainer werd tussen de geparkeerde auto en struiken in gezet en in brand gestoken. Een buurman voorkwam dat de auto volledig uitbrandde.