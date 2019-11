Ligt er nog een schat bij het Apeldoornse Sportfondsenbad?

Nieuw vliegtuig bevestigt status Teuge als Europees centrum voor bush-vlie­gen

19 november Een door christelijk Nederland betaald bush-vliegtuig van 2 miljoen euro gaat binnenkort levensreddend werk doen in het door oorlog en honger verscheurde Zuid-Soedan. Dinsdag werd de Cessna Caravan vol trots gepresenteerd op vliegveld Teuge, dat stilletjes is uitgegroeid tot het kloppend hart van het bush-vliegen in Europa.