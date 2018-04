Lijntje coke en ‘ice’ leiden tot valse bommelding internationale trein naar Berlijn

Geradicaliseerd

Cocaïne

Seksclub

Klantenservice

De Maltezer ondernemer zat tot 15 januari vast. Hij is op borgtocht (50.000 euro) vrijgelaten. De verdachte is volgens deskundigen verslaafd aan coke en wiet sinds hij van een Engelse kostschool kwam. Hij probeerde in zes afkickklinieken clean te worden. Nadat hij was gedetineerd in de gevangenis in Arnhem, zag hij naar eigen zeggen het licht. Hij is behandeld in U-center in Epen. ,,Een geweldige plek’’, volgens de verdachte. De rechters schorsten zijn voorlopige hechtenis per direct.