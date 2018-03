Lijsttrekker Biharie: 'SP heeft vertrouwen terug moeten winnen'

,,We zijn gisteravond redelijk lang in het gemeentehuis blijven hangen, maar echt champagne drinken hebben we niet gedaan. Daar zijn we de partij ook niet echt voor'', kijkt Sunita Biharie, lijsttrekker van de SP in Apeldoorn, terug op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij maakt een comeback in de Apeldoornse gemeenteraad, en gaat van nul naar twee zetels.

Biharie: ,,We zijn de grootste nieuwkomer, en gaan eigenlijk tegen de landelijke trend in waar de SP op veel plekken verliest. Apeldoorn geeft hiermee een duidelijk signaal. We zijn supertrots op onszelf, maar vooral op de Apeldoornse stemmers.''

Bedonderd

Het is niet voor het eerst dat de SP in Apeldoorn in de gemeenteraad zit. Bij de verkiezingen van 2010 kwam de partij ook al in de raad, met twee zetels zelfs, dankzij de 3656 stemmen die op de SP werden uitgebracht. Lang duurde dat avontuur echter niet. In augustus van dat jaar stapte raadslid Henk van Mullem uit de fractie en in februari 2011 deed ook Bonnie ten Damme dat, zodat de naam SP niet meer op een bordje stond tijdens raadsvergaderingen. Ten Damme ging zelfstandig verder met de partij Progressief Sociaal Apeldoorn (PSA).

,,De kiezers zijn acht jaar geleden echt bedonderd, dat vertrouwen hebben we moeten terugwinnen'', stelt Biharie. ,,Daar hebben we, terecht, heel veel vragen over gekregen en heel veel over moeten uitleggen. Maar het is een hele eer dat we nu met twee zetels in de raad komen. We zullen, in het geval van een rechtse coalitie, volop oppositie gaan voeren'', zegt Biharie. ,,En we willen zo snel mogelijk de straat op om de kiezers te bedanken.''