Lijsttrekker Denk stemt gewoon in Apeldoorn

Nieuw Vitaal Netwerk Bussloo wil mensen en bedrijven in regio in beweging krijgen

14:42 Mensen en bedrijven in beweging zetten naar meer vitaliteit en een betere gezondheid. Dit is het doel van Vitaal Netwerk Bussloo, het nieuwe regionale netwerk opgezet door Thermen Bussloo, het Banyan Centre en regionale partners zoals Salland Zorgverzekeringen en The Vital Company uit Oldenzaal.