Lin (46) kan nooit meer werken na beestachtige aanval met vleesmes in Apeldoorn: ‘Hij heeft nergens recht op’

‘Een man is gistermiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in Chinees restaurant Jing Sheng in Apeldoorn. De politie heeft een verdachte opgepakt. Politie en marechaussee – hun kazerne zit vlakbij – troffen na de melding een zwaargewonde man aan in het restaurant. Ook de verdachte stond nog binnen en gaf zichzelf aan. Een traumateam werd ingevlogen, het slachtoffer is met een helikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht’.