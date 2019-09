Lintje Ariane van Burg bij afscheid als raadslid in Apeldoorn

Video Máxima helpt Apeldoorn­se meesterbin­der Miranda: ‘Ik denk dat zij mij begrijpt’

20:30 Het verhaal van de Apeldoornse meesterbinder Miranda ter Voorde (44) en haar bedrijf Meesterlijk Geschikt (ze belooft met haar bloemen, planten en bomen ‘een wauw gevoel in elke winkel’) leest als een succesverhaal. Maar nu weet ze het even niet meer. Dus riep zij donderdag op bedrijven-event nlgroeit in Apeldoorn hulp in van koningin Máxima. ,,Ik denk dat zij mij, dat zij ondernemers begrijpt.”