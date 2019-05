Lintje voor Ria Koopmans, ‘moeder’ van de Schildersklup in Apeldoorn

Zwaarder

Koopmans (71) heeft besloten om een punt achter haar werk te zetten. Het valt haar fysiek steeds een beetje zwaarder. Om haar afscheid luister bij te zetten werd een feestje gevierd in het Kluphuis aan de Mariastraat. ,,Het was een geweldige periode’’, zei Koopmans, ,,en ik ben heel erg blij dat er mensen zijn die het werk voortzetten zodat de Schildersklup gewoon door kan gaan.’’

Cziesso prees Koopmans voor de wijze waarop ze haar lessen vorm gaf. ,,Daardoor konden de deelnemers zich ontwikkelen tot echte kunstenaars.’’ Die kunstenaar kregen dankzij Koopmans ook volop waardering voor hun werk. Zo worden tijdens een jaarlijkse catwalk veel schilderijen verkocht en waren er exposities in onder meer het Stadhuis en in CODA. ,,Door Ria haar inzet, creativiteit, kunde en enthousiasme is er in Apeldoorn iets moois tot stand gekomen. Het heeft veel bijzondere, prachtige kunst opgeleverd’’, aldus Cziesso.

Apenheul

Dolf Kraft, een van de deelnemers van het eerste uur, betreurt het vertrek van Koopmans. ,,Ze heeft ons veel geleerd en we hebben leuke dingen gedaan. Zo hebben we een bus beschilderd en hebben we in Apenheul schilderijen gemaakt.’’ Tegelijk gunt hij haar het mooie afscheid. ,,Ze heeft zeker een lintje verdiend. We mogen blij zijn dat ze ons al die tijd heeft geholpen.’’