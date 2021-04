Lisanne en Naomi knokken zich terug na heftige periode: 'Het is een wonder dat ik hier nog zit’

Ruzie in Apeldoorn brengt politie­macht op de been: man (44) aangehou­den

15 april Een 44-jarige inwoner van Apeldoorn is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ruzie in een woning in de Gentiaanstraat in zijn woonplaats. Die vond gisteravond even na negen uur plaats en zorgde voor een zoektocht door meerdere gealarmeerde politie-eenheden.