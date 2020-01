Litteken geheeld, maar pijn nog niet verdwenen: Kirsten Knip wil nu wel naar de Olympische Spelen

‘Sabotage’ velt feestver­lich­ting in binnenstad Apeldoorn

6 januari ,,Sabotage!’’, zegt Chris ten Veen. Het is de enige verklaring die hij kan bedenken, nu onverlaten het tot twee keer toe hebben voorzien op een van de voedingskasten van de feestverlichting in de Apeldoornse binnenstad. Het gevolg is buitengewoon triest, vindt hij: weken eerder dan gepland is het gedaan met de sfeer en is het donker in een deel van het centrum.